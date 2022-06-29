В «Химках» заявили, что клуб не ведёт переговоров по переходу Дзагоева

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков опроверг информацию о том, что клуб ведёт переговоры с бывшим полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым.

«Может быть, в очень расширенных списках когда-то Алан мог присутствовать, но сейчас в ближайшей сфере интересов его точно нет. Если будут какие-то сопоставимые условия, то всё может быть — никто не застрахован. Но не хочется торопить события, потому что мы ориентированы, как говорилось ранее, на молодёжь, которую хотим воспитывать», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее вице-президент владикавказской «Алании» Данил Гуриев сообщил, что клуб ведёт переговоры с 31-летним футболистом. Также функционер рассказал о том, что «Химки» сделали предложение Дзагоеву.