Семак — об игре с ЦСКА: было много достаточно грубых моментов, но все живы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о степени грубости предсезонного матча с ЦСКА и акцентировал внимание на подготовке к официальным играм.



«Было много достаточно грубых моментов, немножко грязноватых, что не всегда свойственно матчам товарищеского плана. Ничего страшного, все живы-здоровы. Командные взаимодействия? Главное, чтобы мы были довольны, когда начнутся официальные матчи. Сейчас довольны тем, как ребята относятся к тренировочной работе, как они работают в тренировочных матчах. Но ещё раз повторюсь – самое важное, чтобы мы подошли в хорошем состоянии именно к официальным матчам», – цитирует Сергея Семака официальный сайт «Зенита».



29 июня «Зенит» в рамках предсезонного турнира Кубок Пари Премьер обыграл московский ЦСКА с крупным счётом – 3:0. Дублем отметился Алексей Сутормин, третий гол в матче забил Андрей Мостовой. Два из трёх голов питерцы забили с пенальти.