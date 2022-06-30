«Милан» включился в борьбу за Пауло Дибалу

«Милан» включился в борьбу за бывшего аргентинского полузащитника «Ювентуса» Пауло Дибалу, сообщает Calciomercato.



По информации источника, руководство клубо вновь заинтересовал этот переход после официального объявления бельгийского форварда Ромелу Лукаку игроком миланского «Интера». Теперь «Милан» думает, что у них больше шансов договориться с Дибалой.



Напомним, Дибала перешёл в «Ювентус» из «Палермо» летом 2015 года. Его карьера в стане «бьянконери» была рваной: аргентинец часто получал травмы, играл нестабильно, хотя отрезками выдавал яркие перформансы. В сезоне-2021/2022 нападающий провёл за «Ювентус» 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал шесть голевых передач. Летом Дибала покинул команду и сейчас находится в статусе свободного агента.

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