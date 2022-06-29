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«Интер» не может оформить переход Пауло Дибалы

«Интер» не может оформить переход Пауло Дибалы
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Миланский «Интер» не может договориться о переходе бывшего игрока туринского «Ювентуса» Пауло Дибалы, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, стороны ре могут между собой договориться о деталях контракта. Клуб и игрок не могу прийти к компромиссу по поводу заработанный платы.

Напомним, Дибала перешёл в «Ювентус» из «Палермо» летом 2015 года. Его карьера в стане «бьянконери» была рваной: аргентинец часто получал травмы, играл нестабильно, хотя отрезками выдавал яркие перформансы. В сезоне-2021/2022 нападающий провёл за «Ювентус» 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал шесть голевых передач. Летом Дибала покинул команду и сейчас находится в статусе свободного агента.

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