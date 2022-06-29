«Интер» не может оформить переход Пауло Дибалы
Поделиться
Миланский «Интер» не может договориться о переходе бывшего игрока туринского «Ювентуса» Пауло Дибалы, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, стороны ре могут между собой договориться о деталях контракта. Клуб и игрок не могу прийти к компромиссу по поводу заработанный платы.
Напомним, Дибала перешёл в «Ювентус» из «Палермо» летом 2015 года. Его карьера в стане «бьянконери» была рваной: аргентинец часто получал травмы, играл нестабильно, хотя отрезками выдавал яркие перформансы. В сезоне-2021/2022 нападающий провёл за «Ювентус» 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал шесть голевых передач. Летом Дибала покинул команду и сейчас находится в статусе свободного агента.
Новость по темеГендиректор «Интера» рассказал о ходе переговоров с Дибалой
Комментарии
- 29 июня 2022
-
08:58
-
08:44
-
08:40
-
08:30
-
08:25
-
08:20
-
08:18
-
07:52
-
07:22
-
07:11
-
07:02
-
06:59
-
06:42
-
06:13
-
06:05
-
06:04
-
05:49
-
05:39
-
05:32
-
05:28
-
05:23
-
04:58
-
04:50
-
04:47
-
04:25
-
04:06
-
04:02
-
03:48
-
03:43
-
03:23
-
03:11
-
03:00
-
02:47
-
02:44
-
02:00
Партнерский контент