«Интер» не может оформить переход Пауло Дибалы

Миланский «Интер» не может договориться о переходе бывшего игрока туринского «Ювентуса» Пауло Дибалы, сообщает Corriere dello Sport.



По информации источника, стороны ре могут между собой договориться о деталях контракта. Клуб и игрок не могу прийти к компромиссу по поводу заработанный платы.



Напомним, Дибала перешёл в «Ювентус» из «Палермо» летом 2015 года. Его карьера в стане «бьянконери» была рваной: аргентинец часто получал травмы, играл нестабильно, хотя отрезками выдавал яркие перформансы. В сезоне-2021/2022 нападающий провёл за «Ювентус» 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал шесть голевых передач. Летом Дибала покинул команду и сейчас находится в статусе свободного агента.

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