Агент 22-летнего чилийского опорника подтвердил интерес ЦСКА к своему клиенту

Пабло Леклер Флуха, агент 22-летнего чилийского опорного полузащитника Виктора Мендеса, выступающего на родине за клуб «Унион Эспаньола», прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны ЦСКА. Он заявил, что стороны уже вступили в стадию предварительных переговоров. Агент сообщил, что пока ситуация обстоит непросто.



«ЦСКА? Переговоры пока на предварительной стадии. «Эспаньола» не хочет продавать Виктора, поэтому пока переговоры идут непросто. Но у нас только положительные отзывы о России и ЦСКА», — цитирует агента Metaratings.



В этом сезоне опорный полузащитник Виктор Мендес провёл 15 матчей, забил один мяч и отдал четыре результативные передачи. Он успел дебютировать за сборную Чили, за которую провёл две встречи.

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