Адебайор: меня звали в «Зенит» и «Локомотив», но я не хотел играть в России
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Бывший игрок «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор рассказал, что мог оказаться в чемпионате России. Нападающий назвал клубы, в которые его приглашали.
«За свою футбольную карьеру я отказал многим российским клубам, которые были во мне заинтересованы. Меня звали в «Локомотив», «Рубин», «Анжи» и «Зенит» — в клуб из Санкт-Петербурга приглашали даже несколько раз. Я всем отказал, сказал, что это не мой уровень.
Я отказал им всем, когда уже был закат моей карьеры. Мне хотелось путешествовать по миру. Честно, даже не помню чёткой причины, просто не захотел. Я люблю Россию, помню Аршавина. Я просто не хотел играть в России», — приводит слова Адебайора «РБ Спорт».
Последним клубом футболиста из Того является «Олимпия» (Асунсьон) из Парагвая.
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