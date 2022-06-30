Адебайор: меня звали в «Зенит» и «Локомотив», но я не хотел играть в России

Бывший игрок «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор рассказал, что мог оказаться в чемпионате России. Нападающий назвал клубы, в которые его приглашали.

«За свою футбольную карьеру я отказал многим российским клубам, которые были во мне заинтересованы. Меня звали в «Локомотив», «Рубин», «Анжи» и «Зенит» — в клуб из Санкт-Петербурга приглашали даже несколько раз. Я всем отказал, сказал, что это не мой уровень.



Я отказал им всем, когда уже был закат моей карьеры. Мне хотелось путешествовать по миру. Честно, даже не помню чёткой причины, просто не захотел. Я люблю Россию, помню Аршавина. Я просто не хотел играть в России», — приводит слова Адебайора «РБ Спорт».

Последним клубом футболиста из Того является «Олимпия» (Асунсьон) из Парагвая.