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Адебайор: Москва лучше Мадрида

Адебайор: Москва лучше Мадрида
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Бывший нападающий «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор рассказал о своём отношении к России. За свою клубную карьеру форвард выступал за «Арсенал», «Тоттенхэм» и прочие клубы.

«В России я был 2-3 раза. Помню, я приезжал в Москву играть со «Спартаком». Я жил во многих городах, но могу точно сказать, что Москва — один из красивейших городов Европы. Мадрид? Это очень тихий город. По моему мнению, Москва лучше Мадрида. Испания ночью спит, а Москва — гуляет. Мои планы в Москве: хорошо погулять, выпить, вкусно поесть и, конечно же, пошопиться. Я обожаю шопиться!» — цитирует игрока «РБ Спорт».

Эммануэль Адебайор — 9-й бомбардир в истории «шпор». Он провёл за английский клуб 113 игр, в которых забил 42 гола.

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