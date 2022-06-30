Гайич: чувствую, что в ЦСКА мой второй дом. Россияне очень уважают сербов

Защитник ЦСКА Милан Гайич поделился мнением о первых днях, проведённых в московской команде. Кроме того, он рассказал, кого считает лучшим сербским игроком в истории Российской Премьер-Лиги.



«Это сложный вопрос, очень многие хорошие футболисты играли здесь. Могу сказать только за ЦСКА — Тошич, он легенда. Если говорить о моей позиции, то Иванович тоже был очень хорошим. Сербские футболисты любят играть в России, потому что у нас похожий менталитет и многие аспекты жизни похожи. Мне нравится играть здесь, такое чувство, что здесь второй дом. Россияне очень нас уважают, нас очень хорошо принимают. Именно поэтому сюда приезжает много хороших игроков», — цитирует Гайича «Спорт-экспресс».

Милан Гайич пополнил состав ЦСКА нынешним летом.