Гайич: чувствую, что в ЦСКА мой второй дом. Россияне очень уважают сербов
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Защитник ЦСКА Милан Гайич поделился мнением о первых днях, проведённых в московской команде. Кроме того, он рассказал, кого считает лучшим сербским игроком в истории Российской Премьер-Лиги.
«Это сложный вопрос, очень многие хорошие футболисты играли здесь. Могу сказать только за ЦСКА — Тошич, он легенда. Если говорить о моей позиции, то Иванович тоже был очень хорошим. Сербские футболисты любят играть в России, потому что у нас похожий менталитет и многие аспекты жизни похожи. Мне нравится играть здесь, такое чувство, что здесь второй дом. Россияне очень нас уважают, нас очень хорошо принимают. Именно поэтому сюда приезжает много хороших игроков», — цитирует Гайича «Спорт-экспресс».
Милан Гайич пополнил состав ЦСКА нынешним летом.
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