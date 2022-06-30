Абаскаль: Зиньковский и Рыбус помогут «Спартаку». Их приглашение было согласовано со мной

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал трансферную работу клуба по ходу нынешнего лета. Специалист сообщил, что все приобретения красно-белых были согласованы с ним.
«Все решения по приглашению футболистов были со мной согласованы. По Рыбусу у Луки было решение. Мацей поможет команде. Касаемо Зиньковского, команде был необходим такой игрок, который может обыграть, отдать. Два хороших футболиста, мне предстоит адаптировать их в схему.
Сейчас мы будем играть в два центральных защитника. Давайте разговаривать о тех, кто есть в распоряжении. Маслов сыграл в двух играх, ему нужно набирать форму, он идёт к этому. Он показал большую смелость. Я знаком с его игрой, видел, как он играл два-три года назад. Я работаю с теми, кто сейчас есть. Сейчас вопрос о центральных защитниках остро не стоит», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 30 июня 2022
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