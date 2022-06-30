Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Чем выше ожидания, тем больнее падение». Абаскаль высказался о задачах в «Спартаке»

«Чем выше ожидания, тем больнее падение». Абаскаль высказался о задачах в «Спартаке»
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль назвал главную цель на предстоящий сезон. Кроме того, специалист отметил, что задачи должны быть осуществимыми, но пока не назвал конкретнее.

«Когда приходишь в большой клуб, то есть цель. Моя цель: становится лучше, прибавлять с каждой тренировкой, чтобы завтра тренировка была лучше, чем сегодня.

Какие задачи на сезон по чемпионату, Кубку и Суперкубку? Они обязательно будут, сейчас мы об этом не говорим. Чем выше ожидания, тем будет больнее падение», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

9 июня состоится матч за Суперкубок России по футболу. В нём «Спартак» сыграет с «Зенитом». Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Новость по теме
Зиньковский: видел слова Заремы. Хорошо, что болельщики «Спартака» рады моему переходу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022