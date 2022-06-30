«Чем выше ожидания, тем больнее падение». Абаскаль высказался о задачах в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль назвал главную цель на предстоящий сезон. Кроме того, специалист отметил, что задачи должны быть осуществимыми, но пока не назвал конкретнее.



«Когда приходишь в большой клуб, то есть цель. Моя цель: становится лучше, прибавлять с каждой тренировкой, чтобы завтра тренировка была лучше, чем сегодня.



Какие задачи на сезон по чемпионату, Кубку и Суперкубку? Они обязательно будут, сейчас мы об этом не говорим. Чем выше ожидания, тем будет больнее падение», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



9 июня состоится матч за Суперкубок России по футболу. В нём «Спартак» сыграет с «Зенитом». Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».