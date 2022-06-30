Абаскаль рассказал, как за 4 дня подготовился к работе в «Спартаке»

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, за сколько дней принял решение возглавить московскую команду. Назначение испанца для многих оказалось неожиданным.

«В четырёх днях довольно много часов. Кроме этого есть опыт. Такие решения не принимаются за десять минут. Нужно оценить всё: игроков, амбиции и планы клуба. Уверен, что случайностей не бывает», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



Испанец начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса».



Стоит отметить, что Абаскаль спас «Лугано» от вылета из чемпионата Швейцарии. С начала 2022 года 33-летний испанец исполнял обязанности главного тренера основной команды «Базеля».