Абаскаль — о Литвинове: учитывая его желание, он может сыграть и в нападении, и в воротах

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением об игре полузащитника Руслана Литвинова. Он назвал сильные стороны футболиста и рассказал, на какой позиции он видит этого игрока.
«Мне приятно иметь такого игрока, как Литвинов, в составе. Он всегда выкладывается более, чем на сто процентов. Что касается моего виденья, я вижу его в полузащите. Если он будет играть, центрального защитника, мы можем потерять его важные качества. У него отличные качества, как у защитника. Я могу ошибаться, но вижу его больше в центре поля.
Учитывая его желание, то если его попросить, он может сыграть и в нападении, и в воротах. Мы должны найти для него конкретное место, чтобы он понимал с кем бороться, чтобы была конкуренция. Быть в защите с тремя центральными защитниками — это одно, а с двумя совсем другое», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 30 июня 2022
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