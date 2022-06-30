«Химки» ведут переговоры о переходе Остона Урунова
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«Химки» ведут переговоры с полузащитником Остоном Уруновым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Химки» общаются с Уруновым. Рассматривается вариант аренды у «Спартака» или подписание на правах свободного агента, если московский клуб расторгнет с Остоном контракт», — добавил источник «Чемпионата».
Урунов в феврале 2020 года подписал контракт с «Уфой». По окончании сезона права на Остона выкупил «Спартак», генеральным директором которого в то время был Шамиль Газизов (он приглашал Урунова и в «Уфу»). В декабре 2020-го Газизов покинул свой пост и вернулся в «Уфу». В ближайшее трансферное окно «Уфа» арендовала Урунова до конца сезона-2020/2021, а затем продлила аренду на сезон-2021/2022.
Новость по темеИсточник: «Спартак» расторгнет контракт с Уруновым
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