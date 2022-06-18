Источник: «Спартак» расторгнет контракт с Уруновым
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Московский «Спартак» с большой долей вероятности расторгнет соглашение с полузащитником Остоном Уруновым, чей контракт с красно-белыми истекает летом 2025 года. Об этом сообщает РБ Спорт.
21-летний Урунов оказался в российском футболе 2,5 года назад, когда в феврале 2020 года подписал контракт с «Уфой». По окончании сезона-2019/2020 права на Остона выкупил «Спартак», генеральным директором которого в то время был Шамиль Газизов (он приглашал Урунова и в «Уфу»). В декабре 2020-го Газизов покинул свой пост и вернулся в «Уфу». В ближайшее трансферное окно «Уфа» арендовала Урунова до конца сезона-2020/2021, а затем продлила аренду на сезон-2021/2022.
В составе «Спартака» Урунов отметился одним голом в девяти матчах.
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