Кечинов: тренер «Спартака» должен думать о чемпионстве. Может, после 10-го места иные цели

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал слова главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля о целях на предстоящий сезон. Он заявил, что специалист должен говорить исключительно о задаче борьбы за чемпионство.



«Я так понимаю, у руководства задача на сезон – это первое место. Они, наверное, искали такого тренера, который поможет им в борьбе за чемпионство. Наверняка с Абаскалем все эти задачи обсуждались, он согласился, знал, на что идёт. Считаю, что тренер, который пришёл в «Спартак», должен говорить о задачах на сезон, а именно о борьбе за первое место.



Конечно, меня удивило, что Абаскаль об этом не сказал. Может быть, руководство после 10-го места поставило иные цели, но у «Спартака» задача всегда была одна — борьба за чемпионство. Больше никаких других задач. В 1995 году мы заняли третье место — это была трагедия, провал. За десятое место нас бы отправили играть в Первую лигу. Считаю, что тренер должен говорить, думать о задачах на сезон и о месте, которое должен занять «Спартак», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.