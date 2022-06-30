Полузащитник «Локомотива» Жемалетдинов перенёс операцию на «ахилле»

Московский «Локомотив» на своём официальном сайте сообщил о том, что полузащитник команды Рифат Жемалетдинов успешно перенёс операцию на ахилловом сухожилии.
«Сегодня полузащитник «Локомотива» был успешно прооперирован в клинике в Испании. Представители нашего клуба постоянно на связи с оперирующим хирургом для отслеживания состояния футболиста. Ближайшие несколько недель Жемалетдинов проведёт в клинике, где будет начат первый этап реабилитации.
Здоровья, Рифат! Ждём твоего скорейшего восстановления», — написала пресс-служба железнодорожников.
Ранее сообщалось, что возвращение 25-летнего Жемалетдинова на поле не планируется раньше весенней части сезона-2022/2023.
Рифат — воспитанник железнодорожников. С 2016 по 2018 год он выступал за казанский «Рубин», после чего вернулся в «Локомотив». За первый состав московской команды полузащитник в 117 матчах забил 18 голов и отдал 22 результативные передачи.
- 30 июня 2022
-
20:00
-
19:57
-
19:50
-
19:50
-
19:39
-
19:30
-
19:25
-
19:24
-
19:16
-
19:10
-
19:05
-
18:53
-
18:47
-
18:46
-
18:44
-
18:40
-
18:34
-
18:25
-
18:21
-
18:16
-
18:16
-
18:12
-
18:08
-
18:00
-
17:53
-
17:43
-
17:39
-
17:36
-
17:22
-
17:17
-
17:11
-
17:03
-
16:55
-
16:53
-
16:43