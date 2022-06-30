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Полузащитник «Локомотива» Жемалетдинов перенёс операцию на «ахилле»

Полузащитник «Локомотива» Жемалетдинов перенёс операцию на «ахилле»
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Московский «Локомотив» на своём официальном сайте сообщил о том, что полузащитник команды Рифат Жемалетдинов успешно перенёс операцию на ахилловом сухожилии.

«Сегодня полузащитник «Локомотива» был успешно прооперирован в клинике в Испании. Представители нашего клуба постоянно на связи с оперирующим хирургом для отслеживания состояния футболиста. Ближайшие несколько недель Жемалетдинов проведёт в клинике, где будет начат первый этап реабилитации.

Здоровья, Рифат! Ждём твоего скорейшего восстановления», — написала пресс-служба железнодорожников.

Ранее сообщалось, что возвращение 25-летнего Жемалетдинова на поле не планируется раньше весенней части сезона-2022/2023.

Рифат — воспитанник железнодорожников. С 2016 по 2018 год он выступал за казанский «Рубин», после чего вернулся в «Локомотив». За первый состав московской команды полузащитник в 117 матчах забил 18 голов и отдал 22 результативные передачи.

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