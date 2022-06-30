Йоканович — о молодых игроках «Динамо»: верю, что некоторые из них станут нашим будущим

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович высказался о молодых футболистах бело-голубых. Специалист выразил уверенность в том, что некоторые из молодых игроков «Динамо» станут будущим команды.
«Как оценю игру молодых динамовцев? Они провели на поле весь второй тайм матча со «СКА-Хабаровск». Для некоторых из них это первая предсезонка с главной командой. Они делают всё, что мы от них требуем, стараются, играют с полной концентрацией. Верю, что некоторые из них станут нашим будущим», — приводит слова Йокановича официальный сайт «Динамо».
Напомним, сегодня, 30 июня, «Динамо» встретилось со «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче. Игра проходила в необычном для футбола формате – она длилась 105 минут (первый тайм длился 45 минут, а второй – 60 минут). Встреча завершилась разгромной победой «Динамо» со счётом 3:0.
- 30 июня 2022
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