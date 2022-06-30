Арбитр РПЛ отреагировал на слова президента «Урала», заявившего, что в России судят козлы

Судья Ян Бобровский, работающий на матчах Российской Премьер-Лиги и Первой лиги, отреагировал на слова президента «Урала» Григория Иванова после матча с ЦСКА (2:2). Иванов эмоционально обозвал судей козлами.
«Проблемы в судействе с 20-го тура? Мы готовились к обычной работе, как и всегда. Но так сложилось. У меня нет ответа на этот вопрос. Ребята старались сделать всё по максимуму. Но в прессе каждый эпизод очень много обсуждался. При этом чемпионат мы завершили на хорошей ноте.
Цитата Иванова про козлов? Этот вопрос уже много обсуждался. Мы все хорошо знаем и уважаем Григория Викторовича. В личном общении он очень приятный человек, который, правда, может сказать-то что-то жёсткое на эмоциях. Думаю, он сделал выводы после этих слов.
Когда мы доходим до уровня РПЛ, то понимаем, что уровень в том числе психологического воздействия на судей очень высок. И к подобному готовы. Поэтому надо выходить и работать, не обращая внимания на то, что окружает. Мы судим команды. А думать ещё о том, что играть может один руководитель против другого, – можно с ума сойти», – сказал Бобровский в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
- 30 июня 2022
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