Арбитр РПЛ отреагировал на слова президента «Урала», заявившего, что в России судят козлы

Судья Ян Бобровский, работающий на матчах Российской Премьер-Лиги и Первой лиги, отреагировал на слова президента «Урала» Григория Иванова после матча с ЦСКА (2:2). Иванов эмоционально обозвал судей козлами.

«Проблемы в судействе с 20-го тура? Мы готовились к обычной работе, как и всегда. Но так сложилось. У меня нет ответа на этот вопрос. Ребята старались сделать всё по максимуму. Но в прессе каждый эпизод очень много обсуждался. При этом чемпионат мы завершили на хорошей ноте.



Цитата Иванова про козлов? Этот вопрос уже много обсуждался. Мы все хорошо знаем и уважаем Григория Викторовича. В личном общении он очень приятный человек, который, правда, может сказать-то что-то жёсткое на эмоциях. Думаю, он сделал выводы после этих слов.



Когда мы доходим до уровня РПЛ, то понимаем, что уровень в том числе психологического воздействия на судей очень высок. И к подобному готовы. Поэтому надо выходить и работать, не обращая внимания на то, что окружает. Мы судим команды. А думать ещё о том, что играть может один руководитель против другого, – можно с ума сойти», – сказал Бобровский в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.