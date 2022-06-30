Червиченко — о словах Абаскаля: тренд «Спартака» — кричать, чтобы сажать судей на мандраж

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о словах главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля насчёт судей.

«Это нынешний спартаковский тренд. Его подготовили к этому тренду, что надо всё время кричать, что нас обижают, для того чтобы сажать судей на мандраж. Все это уже знают, все об этом уже говорят.



Скорее всего, в новом сезоне, может быть, будут какие-то отдельные наказания за такие высказывания в адрес судейства. Хотя как можно запретить высказываться человеку, который имеет опосредованное отношение к «Спартаку»? Это я сейчас про жену Федуна. С таким же успехом любой человек может высказываться, ведь никакой должности она не занимает, официального отношения к футболу не имеет, по футбольным правилам её не накажешь. Это такой элемент давления, он пока проходит. Но если все этим начнут заниматься? Представьте просто, если все после матча будут говорить, что судьи у нас нетрадиционной ориентации. Во что тогда превратится наш чемпионат?» — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.