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Эджуке приостановит контракт с ЦСКА. Футболист договаривается о переходе в «Герту»

Эджуке приостановит контракт с ЦСКА. Футболист договаривается о переходе в «Герту»
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24-летний нигерийский нападающий Чидера Эджуке приостановит контракт с московским ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Эджуке договаривается с «Гертой». Он решил приостановить свой контракт на один сезон», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее немецкая пресса сообщала, что в услугах Эджуке заинтересован непосредственно главный тренер «Герты» Сандро Шварц, который ранее работал в «Динамо» и наблюдал за игрой нападающего ЦСКА. Берлинцы намерены взять Эджуке в аренду, полноценный трансфер пока не обсуждается. Действующее соглашение футболиста с ЦСКА рассчитано до лета 2024 года.

В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Чидера Эджуке провёл за ЦСКА 30 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 7,5 млн.

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