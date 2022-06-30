Эджуке приостановит контракт с ЦСКА. Футболист договаривается о переходе в «Герту»

24-летний нигерийский нападающий Чидера Эджуке приостановит контракт с московским ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Эджуке договаривается с «Гертой». Он решил приостановить свой контракт на один сезон», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее немецкая пресса сообщала, что в услугах Эджуке заинтересован непосредственно главный тренер «Герты» Сандро Шварц, который ранее работал в «Динамо» и наблюдал за игрой нападающего ЦСКА. Берлинцы намерены взять Эджуке в аренду, полноценный трансфер пока не обсуждается. Действующее соглашение футболиста с ЦСКА рассчитано до лета 2024 года.

В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Чидера Эджуке провёл за ЦСКА 30 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 7,5 млн.