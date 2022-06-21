Как обновляется защита ЦСКА. Замену Марио Фернандесу уже нашли!

Защита ЦСКА – узнаваемая и мифологическая для российского футбола. Ставшая такой во времена братьев Березуцких и Игнашевича, когда линию обороны хотели обновить. А потом, когда обновление затягивалось или просто не происходило, легендарности только добавлялось.

Когда смена наконец случилась – болельщики грустили, кто-то плакал. Без братьев и экс-капитана Игнашевича через защиту ЦСКА прошли и бразильцы, и хорваты, и будущие игроки «Удинезе» и «Спартака». Пока выбор не остановился на будущих столпах: защитнике сборной Игоре Дивееве, вечных Георгии Щенникове и Кирилле Набабкине, бразильце Фуксе и многофункциональном Бийоле. И, конечно же, супер Марио.

Прямо сейчас оборона ЦСКА меняется ещё и ещё. Многие трансферы затронули именно эту линию. Сказались разные причины. В том числе может наложиться и назначение Владимира Федотова. Не исключено, что за тренером придут его бывшие подопечные из «Сочи» (или не придут).



А теперь – смотрим, как изменилась армейская оборона.

Ушли

Марио Фернандес

Бразилец с российским паспортом – стал ли он русским, этот вопрос для болельщиков так и остался без ответа. Зато Марио стал одним из лучших игроков в истории ЦСКА и всего российского футбола. Бразилец очень неохотно выходил из зоны комфорта: возможно, только по этой причине и не попал в топ-лигу и сборную Бразилии. А потеряв это ощущение в России (новая команда, новая реальность), он без промедлений уехал.

Марио Фернандес Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В прошлом сезоне Фернандес сыграл за ЦСКА в чемпионате 28 раз, забил три гола и сделал одну голевую передачу. Он стал одним из трёх правых защитников в списке 33 лучших игроков РПЛ в сезоне и вторым в клубе по средней оценке (7,09) после Юсуфа Языджи (7,39) на WhoScored.



Однозначно – огромная потеря для армейцев и чемпионата. Марио всего 31 год, его стоимость на Transfermarkt составляет € 8 млн, и будет неудивительно, если со временем он объявит о завершении карьеры.

Зоран Тошич экс-футболист ЦСКА «Я видел, что клуб отпустил его в Бразилию. Но Марио играл за ЦСКА целых 10 лет, отдавая всего себя клубу и сборной России. Ему нужен отдых, но я так же, как и болельщики, надеюсь, что он вернётся и поможет команде.



Я с Марио играл на одном фланге, и такого партнёра ни до ЦСКА, ни после у меня не было, у нас было очень хорошее взаимопонимание. Я не понимал португальский язык, а он – русский, но на поле мы прекрасно взаимодействовали друг с другом».

Если что, Марио вернулся в Бразилию сразу после завершения матча РПЛ сезона-2021/2022 с «Ростовом» (4:0), в котором отметился голом и передачей.

Кто сможет заменить Марио и станет человеком, чьё имя скандирует весь стадион – скоро узнаем.

Хёрдур Магнуссон

От него ждали большего – однако столпом обороны исландец, также способный сыграть слева и выкинуть мяч далеко-далеко из аута, за четыре сезона в Москве так и не стал. Больше половины сезона-2021/2022 Магнуссон и вовсе пропустил из-за травмы ахилла, приняв участие лишь в четырёх матчах РПЛ (в двух из которых провёл на поле 90 минут, в одном – 45, а в заключительном матче вышел на замену по истечении основного времени матча).

Хёрдур Магнуссон Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Общая оценка на WhoScored составляет всего лишь 6,45 – это 23-й результат в команде. Казалось бы, все факты говорят о том, что расставание назревало. И, в отличие от случая с Марио, оно прошло очень тихо.



Однако в нынешних футбольных (и не только) условиях каждый легионер имеет повышенную значимость. Не факт, что ЦСКА удастся найти игрока лучше. Качественного защитника и того, кто своими хлопками запустит волну на стадионе.



А так Мага – как называли его болельщики – попрощался с Москвой:



«Спасибо огромное за всё. Это было огромное путешествие для меня. Я не такая легенда, как Дзага и Марио, но я вас сильно благодарю за такую поддержку. Спасибо!»



Пост в соцсетях исландец подписал большим количеством сердец – в том числе красных и синих – и вспомнил самые яркие моменты. Победы над «Реалом» и другие приятные вечера в составе ЦСКА.

Пришли

Милан Гайич

Кажется, мы предвосхитили вашу шутку про то, что ЦСКА добавил одну букву в фамилию аргентинского нападающего и получился защитник из Сербии.



Итак, по позиции – это прямая замена Марио, которого в интервью серб называл великолепным игроком. В прошлом сезоне Гайич сыграл за «Црвену Звезду» 24 раза в основной стадии чемпионата (один гол, восемь голевых передач) и семь раз на групповом этапе (одна голевая передача). И стал чемпионом, хотя к середине турнира красно-белый белградский клуб прилично отставал от «Партизана».



Важно понимать, что Милану 26 лет. Это не мальчик из Белупо, а опытный игрок в расцвете сил. В случае необходимости способен сыграть и слева в обороне. Сам же обещает повторить успех Марио, который «сделал многое для ЦСКА».

Милан Гайич защитник ЦСКА «Пару недель назад я узнал, что ЦСКА заинтересован во мне, поэтому мне не пришлось долго раздумывать. Я принял решение очень быстро и благодарен за приглашение, счастлив подписать контракт. ЦСКА – большой клуб не только в России, но и у меня в стране. Слышал много лестного о вашей команде, счастлив оказаться здесь»

Также о новичке ЦСКА много высказывались экс-игроки красно-синих. Хотя многие из них слышали про серба впервые.



Андрей Соломатин: «Ничего не слышал о Гайиче, если честно. Сложно сказать, что это приобретение Федотова. Может быть, он одобрил эту кандидатуру заранее. Просто, придя в клуб три дня назад, уже осуществить трансфер маловероятно. Не могу прокомментировать, что это за футболист.

Однако заменить Марио Фернандеса на позиции правого защитника можно. В мире немало хороших футболистов. Но мы, конечно, ждём возвращения Марио».



Дмитрий Кузнецов: «Во-первых, я не знаю, кто это. Если бы он был на виду, на слуху – одно дело. Сейчас Марио Фернандеса тяжело заменить. Посмотрим, как этот футболист впишется в игровую схему Федотова, как его примет коллектив. Давайте подождём, тогда уже можно будет говорить. Это кот в мешке. Когда приходили Вагнер, Влашич, мы знали, кто это. Здесь надо немного подождать.

Он приезжает в Россию. Здесь специфический чемпионат. Будут пристальнее относиться к нему, требовательнее. Посмотрим, как он себя проявит. Первое впечатление всегда обманчиво, хотя Марио Фернандес пришёл и сразу заиграл».

Милан Гайич Фото: vk.com/pfc_cska

Александр Гришин: «Не могу о нём чего-то сказать. Я не слежу за сербским чемпионатом. ЦСКА был необходим защитник, так как ушёл Марио Фернандес. Выбор пал на Милана. Как себя проявит? Я не могу оценить, так как ни разу его не видел».



Александр Мостовой – не бывший армеец – Гайича, к слову, знает:



«Хорошее приобретение. Другое дело, что Марио трудно заменить в плане того, что он долго и хорошо играл. Марио был одним из самых стабильных футболистов, поэтому трудно сказать, получится ли у Гайича. Хорошо, что начали смотреть на этот рынок. Назовём его югославским. На него можно было бы уже давно смотреть. Думаю, что хороший трансфер. В «Црвене» всегда хорошие футболисты бывают».



Ещё больше подробностей о новичке ЦСКА можно узнать тут:

В обойме

Игорь Дивеев

В отсутствие Марио главным в обороне ЦСКА становится именно он: лидером и тем, кто будет много подсказывать.



В свои 22 года воспитанник «Уфы» сыграл более сотни матчей за армейцев (за что был отмечен клубом и фанатами) и уже застолбил место в сборной России.

Игорь Дивеев Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В 27 матчах прошедшего чемпионата Игорь забил три гола – отличный результат для защитника, особенно учитывая российские футбольные реалии. Класс футболиста подтверждает и средняя оценка 6,95 на WhoScored. Хотя контракт с Игорем действует ещё два сезона, сохранить Дивеева в своих рядах – одна из приоритетных задач для клуба.



«Игорь Дивеев чем старше становится, тем сильнее. Возраст пока играет свою роль. Если в опорной зоне или в нападении ты можешь ошибиться, то в защите каждая ошибка – ключевая. Судя по тому, как Дивей относится к себе и к футболу, у него хорошее будущее. Вот они с Обляковым и должны создавать новый костяк ЦСКА», – говорил недавно Алан Дзагоев в интервью «Чемпионату».

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Яка Бийол

Командировка в «Ганновер» однозначно пошла ему на пользу. Словенец приходил в ЦСКА как центральный полузащитник, при Гончаренко пробовал себя в нападении, а в этом сезоне застолбил за собой место в центре обороны на пару с Игорем Дивеевым, сыграв в РПЛ на один матч больше напарника: 28 игр, один гол, три голевые передачи. И слегка уступив по средней оценке WhoScored (6,88).

Яка Бийол Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В отличие от Дивеева, Яка даже попал в список 33 лучших игроков чемпионата. Тем не менее позиции Бийола в обороне чуть более подвижны – в случае появления профильного центрального защитника словенец может вернуться на прежнюю позицию. Не факт, что он будет играть там успешнее, но это добавляет игроку ценности и увеличивает шансы, что Владимир Федотов найдёт ему применение.

Моё мнение – с появлением Бийола в обороне ЦСКА глобально стал увереннее. Особенно во время стандартов.

Бруно Фукс

Очень неоднозначный трансфер ЦСКА. Но в прошлом сезоне слегка подсластил мнение о себе. Семь матчей в сезоне, пять из которых – менее 45 минут на поле, ни одного полностью.



Тем не менее болельщики смогли убедиться, что такой игрок существует. Катастрофическая средняя оценка WhoScored (6,19) доказывает, что именно существует. При этом болельщики могли наблюдать: дальний пас бразильца + его масштабные эмоции после голов на последних минутах.

Георгий Щенников

Некогда один из самых перспективных воспитанников, объект интереса зарубежных клубов – к большому сожалению, получает всё меньше минут с каждым годом.



В прошлом сезоне РПЛ на его счету 14 матчей без результативных действий. Несмотря на затянувшуюся чёрную полосу, уже несколько лет Щенников упорно отвергает все предложения от других клубов и твёрдо настроен завершить карьеру в родном ЦСКА. Георгий, возможно, время пришло? Но для чего?

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Кирилл Набабкин

Защитник экстра-класса, любимый футболист женщин бальзаковского возраста и самая противоречивая фигура из долгожителей ЦСКА. В рамках прошлого чемпионата сыграл 16 матчей со средней оценкой WhoScored 6,47. Из его плюсов – универсализм и преданность клубу. Из минусов – если вы их знаете, напишите в комментариях.

Кирилл Набабкин Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Иван Обляков

Самый недооценённый игрок ЦСКА в этом сезоне. Пусть один гол и шесть голевых передач в 29 матчах РПЛ — не предел мечтаний, но по средней оценке WhoScored (7,04) Иван уступает лишь таким титанам, как Юсуф Языджи и Марио Фернандес.



Номинальный центральный полузащитник в этом сезоне 24 раза сыграл на левом краю. Важное значение Облякова для ЦСКА подчёркивал и Алан Дзагоев. Тем не менее успех Ивана в обороне не означает, что армейцам следует воздержаться от покупки левого защитника.

Вывод

Даже с приобретением Гайича защитная линия ЦСКА оставляет… желать подкрепления. Например, в виде нескольких защитников: в центр и на левый фланг.



Также следует избавиться от игроков, не способных принести реальную пользу клубу здесь и сейчас.



Также обратил бы внимание на способность Бактиёра Зайнутдинова играть флангового защитника: возможно, Федотову стоит попробовать его в этом амплуа, если в новом сезоне возникнут проблемы на этой позиции.

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А что думаете вы? Как вам оборона ЦСКА?



P.S. В этом тексте упоминается город Белупо. Из местного ФК «Славен» в своё время в ЦСКА переходили игроки Бистрович и Шарлия. А ещё некоторыми, по слухам, интересовались. Некоторые фанаты считали, что это не уровень, поэтому слово «Белупо» стало своего рода именем нарицательным.



В тексте использованы цитаты Metaraitings, Sports.ru, пресс-службы ПФК ЦСКА, Sport24.