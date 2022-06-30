Все голы и результативные передачи Матео Кассьерры в РПЛ сезона-2021/2022. Видео
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Появилась видеоподборка результативных действий новичка санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерры в Российской Премьер-Лиге сезона-2021/2022. Форвард перешёл в «Зенит» из «Сочи». Футболист будет выступать за клуб из Санкт-Петербурга под 30-м номером.
Колумбиец заключил с сине-бело-голубыми контракт по схеме «3+1». Сообщалось, что «Зенит» заплатил € 5 млн за трансфер Кассьерры. Напомним, Кассьерра перешёл в «Сочи» из португальского «Белененсеша» в 2021 году.
В завершившемся сезоне-2021/2022 25-летний колумбийский нападающий сыграл в 22 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. Кассьерра стал лучшим бомбардиром «Сочи» в прошлом сезоне РПЛ.
Новость по темеКассьерра перешёл в «Зенит»
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