Все голы и результативные передачи Матео Кассьерры в РПЛ сезона-2021/2022. Видео

Появилась видеоподборка результативных действий новичка санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерры в Российской Премьер-Лиге сезона-2021/2022. Форвард перешёл в «Зенит» из «Сочи». Футболист будет выступать за клуб из Санкт-Петербурга под 30-м номером.

Колумбиец заключил с сине-бело-голубыми контракт по схеме «3+1». Сообщалось, что «Зенит» заплатил € 5 млн за трансфер Кассьерры. Напомним, Кассьерра перешёл в «Сочи» из португальского «Белененсеша» в 2021 году.



В завершившемся сезоне-2021/2022 25-летний колумбийский нападающий сыграл в 22 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. Кассьерра стал лучшим бомбардиром «Сочи» в прошлом сезоне РПЛ.