Хави заявил четырём игрокам «Барселоны», что не рассчитывает на них в новом сезоне

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави дал понять четырём футболистам клуба, что не рассчитывает на них в новом сезоне, сообщает Mirror.

По сведениям источника, речь идёт о центральных защитниках Оскаре Мингеса и Самуэле Юмтити, полузащитнике Рике Пуче, и нападающем Мартине Брейтуэйте.

Всем четверым футболистам Хави рекомендовал искать новый клуб.

Напомним, по итогам завершившегося сезона чемпионата Испании «Барселона» заняла второе место, уступив в борьбе за чемпионство «Реалу». Также команде не удалось преодолеть барьер группового этапа Лиги чемпионов. В Лиге Европы каталонцы на стадии 1/8 финала уступили «Галатасараю».

Хави тренирует «Барселону» с ноября 2021 года. Его контракт рассчитан до 2024 года.

«Барселона» и «Манчестер Сити» проведут благотворительный матч.