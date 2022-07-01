Хави заявил четырём игрокам «Барселоны», что не рассчитывает на них в новом сезоне

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави дал понять четырём футболистам клуба, что не рассчитывает на них в новом сезоне, сообщает Mirror.
По сведениям источника, речь идёт о центральных защитниках Оскаре Мингеса и Самуэле Юмтити, полузащитнике Рике Пуче, и нападающем Мартине Брейтуэйте.
Всем четверым футболистам Хави рекомендовал искать новый клуб.
Напомним, по итогам завершившегося сезона чемпионата Испании «Барселона» заняла второе место, уступив в борьбе за чемпионство «Реалу». Также команде не удалось преодолеть барьер группового этапа Лиги чемпионов. В Лиге Европы каталонцы на стадии 1/8 финала уступили «Галатасараю».
Хави тренирует «Барселону» с ноября 2021 года. Его контракт рассчитан до 2024 года.
«Барселона» и «Манчестер Сити» проведут благотворительный матч.
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