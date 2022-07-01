ЦСКА вслед за «Спартаком» и «Химками» выдвинул Алаева на пост президента РПЛ
Поделиться
ЦСКА выдвинул Александра Алаева в качестве кандидата на пост президента РПЛ. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Ранее также стало известно, что кандидатуру Алаева выдвинули московские «Спартак» и «Торпедо», а также подмосковные «Химки».
Напомним, Ашот Хачатурянц объявил об уходе с поста президента Российской Премьер-Лиги. При этом в мае «Чемпионат» сообщал, что Хачатурянц подаст в отставку с поста главы РПЛ по собственному желанию после завершения сезона-2021/2022. Официально назначение Хачатурянца было утверждено 22 ноября прошлого года.
Исполняющим обязанности президента Российской Премьер-Лиги сразу же был назначен Александр Алаева. Теперь обсуждается назначение Алаева на эту должность на постоянной основе.
Комментарии
- 1 июля 2022
-
11:09
-
11:05
-
11:02
-
11:00
-
10:52
-
10:48
-
10:47
-
10:27
-
10:18
-
10:07
-
10:00
-
09:41
-
09:37
-
09:30
-
09:26
-
09:00
-
08:56
-
08:45
-
08:30
-
08:25
-
08:20
-
08:02
-
08:00
-
07:52
-
07:42
-
07:19
-
07:07
-
06:56
-
06:41
-
06:22
-
05:55
-
05:40
-
05:23
-
04:58
-
04:34
Партнерский контент