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ЦСКА вслед за «Спартаком» и «Химками» выдвинул Алаева на пост президента РПЛ

ЦСКА вслед за «Спартаком» и «Химками» выдвинул Алаева на пост президента РПЛ
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ЦСКА выдвинул Александра Алаева в качестве кандидата на пост президента РПЛ. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее также стало известно, что кандидатуру Алаева выдвинули московские «Спартак» и «Торпедо», а также подмосковные «Химки».

Напомним, Ашот Хачатурянц объявил об уходе с поста президента Российской Премьер-Лиги. При этом в мае «Чемпионат» сообщал, что Хачатурянц подаст в отставку с поста главы РПЛ по собственному желанию после завершения сезона-2021/2022. Официально назначение Хачатурянца было утверждено 22 ноября прошлого года.

Исполняющим обязанности президента Российской Премьер-Лиги сразу же был назначен Александр Алаева. Теперь обсуждается назначение Алаева на эту должность на постоянной основе.

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