Экс-футболист «Зенита» Долгов продолжит карьеру в Казахстане
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Бывший футболист «Зенита» и «Анжи» Павел Долгов продолжит свою карьеру в чемпионате Казахстана. Нападающий подписал контракт с «Атырау», информирует клубная пресс-служба.
«Желаем Павлу много голов и ярких моментов в составе нефтяников. Добро пожаловать в семью, Паша», — написала пресс-служба «Атырау» в своём сообществе во «ВКонтакте».
Напомним, Долгов является воспитанником академии «Зенита». Нападающий выступал за «Анжи», «Томь», «Амкар», «Енисей» и ряд других клубов. Вторую половину сезона-2021/2022 Павел провёл в липецком «Металлурге», за который провёл 11 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего игрока в € 175 тыс.
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