Акции «Газпрома» рухнули. Как это скажется на «Зените»?

Вчера у многих инвесторов мечты не сбылись, а рухнули: акции «Газпрома» обвалились на бирже после решения совета директоров компании не выплачивать дивиденды. В моменте котировки ушли вниз на 19%, а в ходе торгов падение достигало 30,2%, из-за чего биржа объявила дискретный аукцион по акциям*. Торги были приостановлены на полчаса, после чего падение котировок замедлилось.

*Биржа применяет механизм дискретного аукциона, когда цена на бумагу отличается более чем на 20% от цены, которая была на момент закрытия биржи днём ранее. Это делается для того, чтобы снизить волатильность (изменение цен).

Помните историю с Криштиану Роналду и бутылками кока-колы, которые он убрал, что якобы спровоцировало обрушение капитализации компании? Так вот здесь можно выстроить схожую цепочку: ага, падают акции => «Газпром» беднеет => «Зенит», получается, может остаться без денег.

Но такую цепочку строить всё же не стоит, потому что она будет так же неверна, как и та история про Роналду, который своим движением не мог лишить огромную компанию парочки миллиардов.

Сейчас объясним, почему резкое падение не скажется не только на клубе, но и на самой компании.

Почему упали акции и почему «Газпром» от этого не пострадает

В конце апреля «Газпром» сообщил, что выручка компании за 2021 год выросла на 62%, составив рекордные 10,2 трлн рублей, а чистая прибыль компании – более чем в 13 раз, до 2,16 трлн рублей. На это повлияло повышение цен на газ и нефть. Ещё в конце прошлого года глава «Газпрома» Алексей Миллер объявлял, что финансовый результат компании будет рекордным, и обещал: «Значит, что дивиденды также будут абсолютно рекордными — причем как для «Газпрома», так и среди всех российских публичных компаний».

Алексей Миллер Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Надо понимать, что выплата дивидендов для многих инвесторов являются наиболее привлекательным фактором при покупке ценных бумаг. «Газпром» в этом плане выделяется: он платит 50% от скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчётности. В мае, когда совет директоров компании рекомендовал выплату дивидендов в размере 52,53 рубля на акцию, акции «Газпрома» на бирже выросли на 8,38% – бумаги приобрели инвесторы, которые придерживаются дивидендной стратегии. Аналитики SberCIB Investment Research тогда отмечали, что решение компании всё же выплачивать дивиденды может поддержать российский фондовый рынок: во-первых, россияне, которые с февраля видели сплошные падения в своих портфелях, могли снова начать вкладывать деньги в покупку акций (со многими так и сработало); во-вторых, дивиденды можно реинвестировать в новые бумаги, что может также сказаться на росте котировок.

Спустя месяц акционеры «Газпрома», несмотря на рекомендацию совета директоров, решили всё же не выплачивать дивиденды. При этом аналитики «Финама» отмечают, что финансовые показатели за второе полугодие прошлого года и первое полугодие этого (там аномально высокие цифры, несмотря на сложившуюся ситуацию) позволяли произвести выплату дивидендов в полном объёме (1,243 трлн рублей) без какого-либо удара для бизнеса. Скорее всего, нынешнее решение – перестраховка, учитывая все пертурбации на рынке нефти и газа и неясное будущее.

Почему падают акции? Если говорить максимально упрощённо, то при повышении спроса (покупках) растёт цена бумаг, при его снижении (продажах) – цена падает. На это может влиять ряд факторов:

– экономическая ситуация в стране (то, что сейчас происходит с российским рынком акций – инвесторы с февраля в глубоком минусе);

– отчётность (оправдала ожидания – рост, не оправдала – падение);

– выкуп акций/дополнительный выпуск акций;

– происшествия (когда была авария на заводе «Норникеля», акции стремительно летели вниз);

– проблемы в отдельно взятой отрасли;

– и многое другое.

При этом падение акций, которое последовало как реакция на решение акционеров, никак не скажется на финансах компании. Снижение котировок ощутят на себе рядовые инвесторы, которые сидят «в бумаге» давно или же приобрели их в мае на фоне позитивных новостей о больших дивидендах, а ещё крупные акционеры, потому что им принадлежит крупная часть активов. Бюджет самого «Газпрома» от этого никак не изменится. Да, такой обвал повлияет на его рыночную капитализацию, но этот показатель меняется постоянно вместе с котировками.

Рыночная капитализация – это количество всех торгующихся на бирже ценных бумаг компании, умноженное на стоимость одной акции. Допустим, «Х» выпустила 100 000 акций, на момент закрытия биржи 29 июня каждая стоила 10 рублей, значит, капитализация «Х» – 1 000 000 рублей. 30 июня выходит новость, что не будет выплаты дивидендов, из-за чего инвесторы начинают массово избавляться от бумаг, при этом новые покупки не совершаются (или их крайне мало на фоне продаж). Когда торги заканчиваются, одна акция «Х» стоит уже 3 рубля, значит, капитализация составит всего 300 000 рублей.

Этот показатель отражает состояние компании только в долгосрочной перспективе: если десять лет капитализация падает или держится в минусе, то руководство может принять решение свернуть бизнес.

Фото: РИА Новости

«Зенит» это падение даже не заметит. У клуба есть проблема посерьёзнее – отсутствие еврокубков

Бóльшая часть коммерческих доходов клуба – рекламные контракты, которые включают не только «Газпром», но ещё и его дочерние компании. Они обязаны по договору выплачивать столько, сколько предусмотрено соглашением до истечения срока его действия. Конечно, в контрактах такого уровня предусмотрены пункты о пересмотре условий, но нынешняя ситуация под него точно не попадает.

Кроме того, «Газпром» не выплачивает «Зениту» деньги напрямую – средства идут от газовой группы, в которую входят различные компании.

У клуба есть проблема гораздо серьёзнее: из-за отсутствия еврокубков «Зенит» не досчитается минимум € 40 млн (именно столько УЕФА перечислил им за прошлый сезон). Эти потери «Газпром» не может и не будет компенсировать, поэтому клубу сейчас придётся активно заниматься поиском альтернативных источников дохода и оптимизацией бюджета. И то, и другое в нынешних условиях сделать не так просто: есть риск оттока легионеров, из-за Fan ID упадёт посещаемость, а из-за экономической ситуации в стране покупательская способность продолжает снижаться. Придётся либо покупать меньше игроков, либо искать варианты подешевле. Ещё вариант – разгрузка зарплатной ведомости (например, после ухода Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна освободилась приличная сумма).

Но падение акций «Газпрома» прямо сейчас клуб точно на себе не прочувствует.