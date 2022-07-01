Адамов: «Црвена Звезда» — сильный соперник. Это хорошая проверка перед «Спартаком»

Защитник «Зенита» Арсен Адамов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча. Соперником клуба из Санкт-Петербурга станет «Црвена Звезда». Встреча пройдёт 3 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.



«Црвена Звезда» — сильный соперник, каждый год они участвуют в Лиге чемпионов, это будет хорошая проверка перед матчем Суперкубка России со «Спартаком».



Бакаева поздравить ещё не успели, подарим подарок немного позже. Пока не могу раскрыть секрет о том, что это будет, но подарок приготовил», — сказал Арсен Адамов на пресс-конференции.



Официальный сезон «Зенит» открывает 9 июля, когда состоится матч за Суперкубок России со «Спартаком». Он пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Она стартует в 19:00 мск.

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