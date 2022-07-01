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Семак: «Зенит» пока ещё не разрабатывал план на матч за Суперкубок России со «Спартаком»

Семак: «Зенит» пока ещё не разрабатывал план на матч за Суперкубок России со «Спартаком»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что план на матч за Суперкубок России с московским «Спартаком» пока ещё не разработан. По его словам, сначала нужно понимать готовность своих футболистов, а потом уже разрабатывать план на тот или иной матч.

«Пока план на матч за Суперкубок со «Спартаком», как и анализ команды, мы ещё не делали. Это абсолютно не нужно, потому что нам сначала нужно понимать наших игроков – кто будет готов лучше других. От этого уже и будем отталкиваться», — сказал Семак на пресс-конференции.

Напомним, 9 июля состоится встреча за Суперкубок России по футболу. Этот матч станет первым официальным для «Спартака» под руководством нового главного тренера клуба Гильермо Абаскаля. Соперником станет «Зенит», который является действующим чемпионом страны. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на поле «Газпром Арены».

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