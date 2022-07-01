Защитник «Сочи» Родригао рассказал об отличиях футбола в Бразилии и России

Защитник «Сочи» Родригао ответил на вопрос о ключевых отличиях футбола в Бразилии и России. Он выделил главные особенности каждого первенства. Также оборонительный игрок назвал те вещи, которые удивили его в Российской Премьер-Лиге.



«В Бразилии футбол более техничный. Игроки стараются подражать таким звёздам, как Роналдиньо и Роналдо. Правда, и в России с точки зрения технической оснащённости футболистов лига на высоком уровне. Откровенно говоря, меня это даже удивило. Здесь футбол более силовой и интенсивный, чем в Бразилии. Но мне с моими физическими качествами не составило труда адаптироваться. Поэтому я могу сказать, что приехал в правильное место», — сказал Родригао в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.