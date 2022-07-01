Защитник «Сочи» Родригао рассказал об отличиях футбола в Бразилии и России

Защитник «Сочи» Родригао ответил на вопрос о ключевых отличиях футбола в Бразилии и России. Он выделил главные особенности каждого первенства. Также оборонительный игрок назвал те вещи, которые удивили его в Российской Премьер-Лиге.
«В Бразилии футбол более техничный. Игроки стараются подражать таким звёздам, как Роналдиньо и Роналдо. Правда, и в России с точки зрения технической оснащённости футболистов лига на высоком уровне. Откровенно говоря, меня это даже удивило. Здесь футбол более силовой и интенсивный, чем в Бразилии. Но мне с моими физическими качествами не составило труда адаптироваться. Поэтому я могу сказать, что приехал в правильное место», — сказал Родригао в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.
- 1 июля 2022
-
12:38
-
12:38
-
12:32
-
12:26
-
12:20
-
12:15
-
12:08
-
11:53
-
11:36
-
11:34
-
11:27
-
11:19
-
11:09
-
11:05
-
11:02
-
11:00
-
10:52
-
10:48
-
10:47
-
10:27
-
10:18
-
10:07
-
10:00
-
09:41
-
09:37
-
09:30
-
09:26
-
09:00
-
08:56
-
08:45
-
08:30
-
08:25
-
08:20
-
08:02
-
08:00