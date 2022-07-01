Стало известно, когда Иван и Мантуан прибудут в расположение «Зенита»

Вратарь Иван Куарежма да Силва и атакующий полузащитник Густаво Мантуан прибудут в расположение «Зенита» 9 июля, сообщает спортивный журналист Самир Карвальо в своих социальных сетях.



Напомним, 9 июля клуб из Санкт-Петербурга открывает свой официальный сезон. В первой встрече команда сыграет за Суперкубок России по футболу со «Спартаком». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч стартует в 19:00 мск. «Зенит» является действующим чемпионом России, а «Спартак» выступит в этой игре на правах обладателя Кубка.



Вратарь Иван Куарежма да Силва и атакующий полузащитник Густаво Мантуан перешли из «Коринтианса» в обмен на Юри Алберто. Футболисты будут выступать за «Зенит» до конца сезона-2022/2023.

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