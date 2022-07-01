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Мюллер: очарован лошадьми. Конь не скажет: «Почему ты снова не попал по воротам?»

Мюллер: очарован лошадьми. Конь не скажет: «Почему ты снова не попал по воротам?»
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер, который вместе со своей супругой владеет конюшней, рассказал о своей любви к лошадям. Он рассказал, чем они занимаются, какие процессы происходят. Кроме того, форвард пошутил про главное преимущество коней.

«Мы с женой и всё наше окружение абсолютно очарованы лошадьми. Аахен – это колыбель конного спорта, её можно сравнить с Лигой чемпионов. Для нас лошади – тема номер один для любой беседы. Мне нравится быть частью этого, это всегда весело.

Смотреть за тем, как лошади растут, переживать с ними различные моменты с самого их рождения очень увлекательно. Плюс лошадей в том, что они не говорят. Конь не скажет вечером: «Ты сегодня не так хорошо поработал, почему ты снова не попал по воротам?» — цитирует Мюллера Bild.

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