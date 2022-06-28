Томас Мюллер признан лучшим игроком «Баварии» в сезоне-2021/2022

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер признан лучшим игроком команды в сезоне-2021/2022, информирует официальный сайт мюнхенцев.
По результатам голосования болельщиков второе место в рейтинге лучших игроков «Баварии» минувшего сезона занял полузащитник Джамал Мусиала, а замкнул тройку лидеров нападающий Роберт Левандовски. Примечательно, что именно поляк признавался лучшим игроком «Баварии» два последних года.
В сезоне-2021/2022 Томас Мюллер провёл за «Баварию» 45 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 25 результативных передач.
Напомним, в мае 2022 года «Бавария» объявила о пролонгации сотрудничества с Томасом Мюллером. Новое соглашение с 32-летним футболистом рассчитано до 2024 года. Мюллер является воспитанником мюнхенской «Баварии». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.
- 28 июня 2022
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