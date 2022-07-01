Хачатурянц ответил на вопрос, управляет ли «Газпром» российским футболом

Бывший президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц ответил на вопрос о влиянии «Газпрома» на принятие решений в российском футболе. Функционер не стал соглашаться с утверждением, что президент РФС Александр Дюков находится под давлением.
«Управляет ли «Газпром» российским футболом? Нет, я считаю, что это неправильный посыл по нескольким причинам. Первая причина: «Зенит» сегодня — объективно самая сильная команда в РПЛ, и результат налицо. Думаю, это продлится следующие 4-5 лет, даже если они будут играть на 70% от своей потенциальной мощности.
Александр Валерьевич Дюков – человек принципиальный и в большей степени независимый. Он за интересы футбола как такового, за развитие футбола. Утвердительно ответить на ваш вопрос — это значит подтвердить, что Дюков находится под давлением «Газпрома». С этим я не согласен», — сказал Хачатурянц в видео на YouTube-канале «Коммент.шоу».
- 1 июля 2022
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