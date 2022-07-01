Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хачатурянц ответил на вопрос, управляет ли «Газпром» российским футболом

Хачатурянц ответил на вопрос, управляет ли «Газпром» российским футболом
Комментарии

Бывший президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц ответил на вопрос о влиянии «Газпрома» на принятие решений в российском футболе. Функционер не стал соглашаться с утверждением, что президент РФС Александр Дюков находится под давлением.

«Управляет ли «Газпром» российским футболом? Нет, я считаю, что это неправильный посыл по нескольким причинам. Первая причина: «Зенит» сегодня — объективно самая сильная команда в РПЛ, и результат налицо. Думаю, это продлится следующие 4-5 лет, даже если они будут играть на 70% от своей потенциальной мощности.

Александр Валерьевич Дюков – человек принципиальный и в большей степени независимый. Он за интересы футбола как такового, за развитие футбола. Утвердительно ответить на ваш вопрос — это значит подтвердить, что Дюков находится под давлением «Газпрома». С этим я не согласен», — сказал Хачатурянц в видео на YouTube-канале «Коммент.шоу».

Новость по теме
Хачатурянц: Суперкубок в Петербурге — нарушение спортивного принципа. Я был против этого
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022