Максим Осипенко отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны ЦСКА

Защитник «Ростова» Максим Осипенко отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны ЦСКА. Ранее о потенциальном трансфере сообщил спортивный журналист Иван Карпов. По его информации, армейцы планируют усилить эту позицию, поэтому хотят пригласить 28-летнего игрока.



«Выходил ли на меня кто-то из ЦСКА? Нет. Слышал ли что-то об интересе ЦСКА? Прочитал в интернете», — сказал Осипенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА продолжает сборы под руководством нового главного тренера клуба Владимира Федотова. С ним армейцы успели провести два матча. В первом команда уступила «Велесу» (0:2), а во втором потерпела разгромное поражение от «Зенита» (0:3). 4 июля команда сыграет с клубом «Пари Нижний Новгород».