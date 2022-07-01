Максим Осипенко отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны ЦСКА
Поделиться
Защитник «Ростова» Максим Осипенко отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны ЦСКА. Ранее о потенциальном трансфере сообщил спортивный журналист Иван Карпов. По его информации, армейцы планируют усилить эту позицию, поэтому хотят пригласить 28-летнего игрока.
«Выходил ли на меня кто-то из ЦСКА? Нет. Слышал ли что-то об интересе ЦСКА? Прочитал в интернете», — сказал Осипенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
ЦСКА продолжает сборы под руководством нового главного тренера клуба Владимира Федотова. С ним армейцы успели провести два матча. В первом команда уступила «Велесу» (0:2), а во втором потерпела разгромное поражение от «Зенита» (0:3). 4 июля команда сыграет с клубом «Пари Нижний Новгород».
Комментарии
- 1 июля 2022
-
17:17
-
17:01
-
16:59
-
16:57
-
16:57
-
16:54
-
16:52
-
16:41
-
16:17
-
16:09
-
16:02
-
16:00
-
15:59
-
15:50
-
15:38
-
15:34
-
15:30
-
15:19
-
15:18
-
15:02
-
15:01
-
15:00
-
14:37
-
14:32
-
14:31
-
14:22
-
14:22
-
14:01
-
13:44
-
13:40
-
13:07
-
12:55
-
12:47
-
12:38
-
12:38
Партнерский контент