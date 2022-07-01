«Торпедо» объявило о подписании Кутепова креативным видеороликом

Московское «Торпедо» объявило о подписании бывшего защитника «Спартака» Ильи Кутепова креативным видеороликом.
В представленном видео Кутепов идёт по улице, слушая в наушниках песню артистки MaкSим под названием «Знаешь ли ты», которая является неофициальным гимном болельщиков «Спартака». Далее Илья переключает лиричную композицию MaкSим на драйвовую песню «Атас» в исполнении группы «Любэ». К футболисту подъезжает клубный автобус «Торпедо» и увозит его прямиком к стадиону.
Видео опубликовано в сообществе «Торпедо» во "ВКонтакте"
Напомним, Кутепов выступал за основной состав «Спартака» с 2012 года. Ранее СМИ писали о желании Кутепова продлить контракт со «Спартаком», но позже сам футболист заявил, что покинет стан красно-белых по истечении контракта.
- 1 июля 2022
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