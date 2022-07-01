Они проснулись без работы. 11 игроков РПЛ, у которых 30 июня истекли контракты

Сегодня, 1 июля, на рынок свободных агентов РПЛ официально выходит толпа игроков. У многих 30 июня истекли контракты, и теперь большинство ждёт непростой поиск нового места работы. Выделили 10 временно «безработных», за судьбами которых наблюдать будет интереснее всего.

Артём Дзюба, 33 года

Экс-форвард «Зенита» – главная звезда рынка свободных агентов в России. Похоже, на исходе карьеры Дзюба созрел для того, чтобы наконец попробовать себя за рубежом. Интерес к нему проявляет «Галатасарай». Четырёхкратный чемпион России забил 48 мячей за последние три сезона РПЛ, был главной фигурой в атаке «Зенита» и установил рекорд результативности лиги. Уже в этом сезоне Сергей Семак в большей степени делал ставку на иностранцев: Артём выходил на замену в 15 матчах во всех турнирах. Сокращение игрового времени футболисту не понравилось, и теперь он стремится туда, где его профессиональные запросы будут в полной мере удовлетворены.

Ильзат Ахметов, 24 года

А вот Ахметов вряд ли уедет в Европу. Экс-полузащитник ЦСКА интересен «Краснодару» и «Ахмату». Согласно последней информации, именно грозненский клуб ближе всего к подписанию игрока. Воспитанник «Рубина» с каждым сезоном играл всё меньше и меньше и в этом году провёл 22 матчах во всех турнирах (2+3 по системе «гол+пас»). При этом лишь 11 раз Ахметов выходил на поле с первых минут.

Ильзат Ахметов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Магомед Оздоев, 29 лет

По слухам, у Оздоева есть предложения из России, Турции и Саудовской Аравии. Представитель игрока Анзор Гаргаев рассказал, что его клиента вместе с Артёмом Дзюбой держит в поле зрения «Галатасарай». Из-за растяжения боковой связки колена Оздоев сыграл 439 минут во всех турнирах сезона-2021/2022. Однако всё равно принёс пользу «Зениту»: сравнял счёт с «Челси» в Лиге чемпионов, сделал голевую в матче с «Ахматом» и забил «Краснодару».

Павел Мамаев, 33 года

Мамаев покинул «Химки». За шесть месяцев полузащитник один раз вышел на поле – провёл первый тайм с «Динамо». Предметного интереса к Павлу со стороны клубов РПЛ не наблюдается. После возвращения в большой футбол Мамаев сыграл 27 матчей, забил четыре мяча и сделал один ассист. При этом игрок пропустил больше 200 дней в сумме из-за травм. Возможно, этот факт смущает команды. Однако если Мамаев и продолжит карьеру, то только в России – у него запрет на выезд за пределы страны за неуплату алиментов.

Павел Мамаев Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Владислав Игнатьев, 35 лет

Спустя год защитник снова вынужден искать команду. В минувшем сезоне Игнатьев выступал за «Рубин», с которым вылетел в ФНЛ. Опытный универсал сыграл 14 матчей за казанский клуб во всех турнирах и отметился одним голом. Несмотря на возраст, Игнатьев не собирается завершать карьеру.

Владислав Игнатьев экс-игрок «Рубина» «Моё будущее? Карьеру завершать точно не собираюсь, буду играть. Сейчас рассматриваю различные варианты. РПЛ или ФНЛ? Думаю, было бы неплохо попробовать себя в АПЛ (смеётся). В общем, скоро всё узнаете. Всё будет хорошо».

Юрий Жирков, 38 лет

У Жиркова такая же ситуация, как и у Мамаева. Защитник принял участие в трёх матчах второй части сезона-2021/2022, а всё оставшееся время восстанавливался после мышечной травмы. «Будет ли искаться замена Жиркову? Нет. Юрию большое спасибо за то, что он провёл эти полгода с нами. Мы так и планировали. Контракт был достаточно короткий. Если бы Юрий имел бóльшую игровую практику, то мы бы могли продлить, но этого не произошло», – прокомментировал уход Жиркова член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков.

Юрий Газинский, 32 года

Легенда «Краснодара» покинул клуб. Газинский выступал за «быков» с 2013 года и с тех пор сыграл 282 матча, забил 14 голов и сделал 29 ассистов. Вместе с «Краснодаром» полузащитник трижды завоëвывал бронзовые медали чемпионата России и доходил до финала Кубка России в сезоне-2013/2014. Почему Газинский не продлил контракт с клубом, он рассказал совсем недавно.

Юрий Газинский экс-полузащитник «Краснодара» «Никаких секретов и сложностей: договор закончился, его не продлили. Клуб посчитал нужным не продлевать. Я же не могу спросить: «Почему не будете?». Всё, окей. Агент позвонил и сказал, что так. Вообще, между ним и клубом был диалог, поначалу вроде бы планировалось продление, агент приехал на переговоры, но почти сразу при встрече сказали, что договор продлевать не планируют. Очевидно, что не рассчитывают. Если бы рассчитывали, то продлили бы.

Вопрос вообще не в деньгах. Был разговор, чтобы агент приехал обсудить условия, он приехал — и без переговоров ему сказали, что продлевать договор не планируют. Это всё».

Илья Кутепов, 28 лет

Экс-защитник «Спартака», похоже, подпишет контракт с «Торпедо». Кутепов уже посетил контрольный матч автозаводцев в качестве зрителя, и ему осталось только пройти медосмотр. План Б — «Нижний Новгород». Что касается зарубежных предложений, то к защитнику был интерес из Турции. В сезоне-2021/2022 Кутепов сыграл пять матчей за основу «Спартака».

Илья Кутепов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Игорь Смольников, 33 года

В сезоне-2021/2022 защитник «Арсенала» провёл рекордное время на поле в РПЛ в карьере – 2370 минут. Смольников был лидером самой слабой обороны лиги. Под конец розыгрыша защитник удостоился капитанской повязки и провёл с ней четыре матча. Кроме того, Смольников отметился голом «Ростову» и ассистами в матчах с «Нижним Новгородом» и «Крыльями Советов». Пока вокруг игрока не слышно разговоров о новом клубе, однако в начале мая сообщалось об интересе со стороны «Торпедо».

Максим Канунников, 30 лет

Экс-форвард «Крыльев Советов» сыграл три матча за два последних сезона. С декабря 2019 года Канунников пропустил 923 дня из-за травм. Последний гол форварда датирован сентябрём 2019 года. По некоторым данным, в самарском клубе зарплата Канунникова составляла € 400 тыс. в год. Будет ли кому-нибудь интересен форвард с такой травматичностью и результативностью – большой вопрос.

Боян Йокич, 36 лет

«Уфа» не стала продлевать контракт со словенским защитником. За башкирский клуб Йокич выступал с февраля 2017 года и провёл 136 матчей. В сезоне-2021/2022 Боян был капитаном «Уфы», сыграл 87% игр в основе, однако не смог вместе с партнёрами сохранить клуб в РПЛ.