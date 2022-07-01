«Марсель» выкупил Гендузи у «Арсенала»

Пресс-служба «Арсенала» сообщила, что полузащитник Маттео Гендузи перешёл в «Марсель». Ранее футболист уже выступал за марсельцев на правах аренды, а теперь они выкупили его трансфер.



Гендузи выступал за «Марсель» в сезоне-2021/2022. Он провёл за команду 56 матчей во всех турнирах. До этого французский футболист также поиграл за «Герту» на правах аренды.



Маттео начинал карьеру в академии «ПСЖ». В 2014 году он перешёл в «Лорьян». В «Арсенале» он с лета 2018 года. В общей сложности футболист провёл за лондонский клуб 82 матча на протяжении двух сезонов.



«Все в «Арсенале» благодарят Маттео за его вклад в развитие команды. Мы желаем ему всего наилучшего в следующей стадии его карьеры», — говорится на сайте лондонцев.