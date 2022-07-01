Зарема Салихова: Хачатурянц прав — Суперкубок превратили в корпоратив «Газпрома» со Шнуром

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова бывшего главы РПЛ Ашота Хачатурянца. Он заявил, что проведение матча за Суперкубок России в Санкт-Петербурге нарушает спортивный принцип.
«Хачатурянц абсолютно прав. РФС подлым способом превратил Суперкубок в очередной корпоратив «Газпрома» со Шнуром в угоду своему начальнику.
О каком шоу может идти речь? Шоу в футболе получается, когда есть интрига до последнего тура, например, как в Англии. А у нас вечного чемпиона ещё и страхуют каждый год удобным календарём.
Главный вопрос: для кого шоу? Для трансляции канала «Матч» в пустых кинотеатрах? Это не шоу, а спектакль для одного зрителя», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 1 июля 2022
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