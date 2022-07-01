«Локомотив»: места фанатов на время бойкота будут накрыты баннером с цифрой 12

Пресс-служба «Локомотива» выпустила свою реплику в связи с заявлением активной части фанатов красно-зелёных о бойкоте матчей Российской Премьер-Лиги под эгидой Fan ID. Сегодня москвичи присоединились к фанатам других российских клубов, решивших бойкотировать матчи по этой же причине.

«Клуб принимает позицию активной части болельщиков по отказу от посещения матчей РПЛ в предстоящем сезоне. Футбол существует для болельщиков, а поход на стадион всегда должен быть увлекательным и эмоциональным событием. Наша Южная трибуна — важнейшая часть атмосферы «РЖД Арены» и источник эмоций как для игроков «Локомотива», так и для всего стадиона. Мы открыты для диалога с активными болельщиками и надеемся как можно скорее увидеть и услышать вас в Черкизово.



Третий сектор, который своей энергией заводил весь стадион, будет пустым — мы приняли решение не открывать продажу абонементов на эту часть трибуны. Места актива болельщиков клуба на наших домашних матчах будут накрыты баннером с цифрой 12 — в знак уважения к нашему 12-му игроку и с надеждой на его скорейшее возвращение на «РЖД Арену», — говорится в сообщении.

Ранее о бойкоте сообщили фанаты всех московских клубов, выступающих в РПЛ: «Динамо», ЦСКА, «Торпедо» и «Спартака». Фанаты «Зенита» тоже объявили о прекращении посещения игр чемпионата России.