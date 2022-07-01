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«Барселона» объявила о переименовании «Камп Ноу»

«Барселона» объявила о переименовании «Камп Ноу»
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Пресс-служба «Барселоны» сообщила о переименовании домашнего стадиона команды «Камп Ноу». Теперь он будет называться «Spotify Камп Ноу». Переименование — часть сделки «Барселоны» и компании Spotify. С помощью спонсора каталонцы получат дополнительные средства.

Spotify — шведский музыкальный стриминговый сервис. Руководство «Барселоны» не называло сумму, которую получит клуб. Но ранее различные инсайдеры утверждали, что клуб сможет заработать на этом спонсорстве € 300 млн.

Владельцем Spotify является бизнесмен Даниэль Эк. Его состояние оценивают более чем в € 3,5 млрд.

Ранее руководители «Барселоны» неоднократно говорили о серьёзных финансовых проблемах клуба. Сообщалось, что игрокам придётся пойти на значительное сокращение зарплат.

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