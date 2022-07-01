«Барселона» объявила о переименовании «Камп Ноу»

Пресс-служба «Барселоны» сообщила о переименовании домашнего стадиона команды «Камп Ноу». Теперь он будет называться «Spotify Камп Ноу». Переименование — часть сделки «Барселоны» и компании Spotify. С помощью спонсора каталонцы получат дополнительные средства.



Spotify — шведский музыкальный стриминговый сервис. Руководство «Барселоны» не называло сумму, которую получит клуб. Но ранее различные инсайдеры утверждали, что клуб сможет заработать на этом спонсорстве € 300 млн.



Владельцем Spotify является бизнесмен Даниэль Эк. Его состояние оценивают более чем в € 3,5 млрд.

Ранее руководители «Барселоны» неоднократно говорили о серьёзных финансовых проблемах клуба. Сообщалось, что игрокам придётся пойти на значительное сокращение зарплат.