«Барселона» объявила о переименовании «Камп Ноу»
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Пресс-служба «Барселоны» сообщила о переименовании домашнего стадиона команды «Камп Ноу». Теперь он будет называться «Spotify Камп Ноу». Переименование — часть сделки «Барселоны» и компании Spotify. С помощью спонсора каталонцы получат дополнительные средства.
Spotify — шведский музыкальный стриминговый сервис. Руководство «Барселоны» не называло сумму, которую получит клуб. Но ранее различные инсайдеры утверждали, что клуб сможет заработать на этом спонсорстве € 300 млн.
Владельцем Spotify является бизнесмен Даниэль Эк. Его состояние оценивают более чем в € 3,5 млрд.
Ранее руководители «Барселоны» неоднократно говорили о серьёзных финансовых проблемах клуба. Сообщалось, что игрокам придётся пойти на значительное сокращение зарплат.
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