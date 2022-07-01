«Краснодар» обратится в CAS из-за одностороннего расторжения контракта с Эриком Ботхеймом
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Руководство «Краснодара» недовольно ситуацией с односторонним расторжением контракта с экс-нападающим Эриком Ботхеймом. Боссы клуба не согласны с тем, что форвард расторг соглашение, и намерены обжаловать данное решение. Об этом сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, в течение прошлого месяца клуб готовил документы для обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS). В суде «Краснодар» будет представлять один из спортивных юристов России.
Напомним, в январе 22-летний нападающий подписал с «быками» контракт до конца июня 2025 года. В начале марта Ботхейм приостановил контракт, а в мае договор был расторгнут благодаря разрешению ФИФА. Примечательно, что норвежский форвард не провёл за «Краснодар» ни одного матча.
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