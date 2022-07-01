Хуниор Алонсо допустил возвращение в «Краснодар». Он не провёл ни одной игры за клуб

29-летний парагвайский центральный защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо, выступающий на правах аренды за бразильский «Атлетико Минейро», допустил своё возвращение в Россию из-за значительных инвестиций в свой трансфер.
«Мой контракт с «Краснодаром» рассчитан до 2024 года. Я поддерживаю связь с руководством, они звонят мне буквально каждую неделю, рассказывая об обстановке в России. Я также поддерживаю связь со своими одноклубниками, в частности с Вандерсоном и Кайо.
Я понимаю, что клуб заплатил за мой переход более € 8 млн – это значительные инвестиции. Поэтому, я не могу сказать, что моё возвращение в этот клуб невозможно, но и загадывать в будущее не могу. Сейчас я имею контракт до декабря с «Атлетико», посмотрим, как будет складываться ситуация дальше», — приводит слова Хуниора Алонсо Superesportes.
Напомним, Алонсо стал игроком «Краснодара» в январе этого года, перейдя из «Атлетико Минейро» за € 8 млн. Уже в начале марта он вернулся обратно в свой предыдущий клуб на правах аренды, не проведя за «быков» ни одного официального матча.
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