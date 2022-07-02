Англия стала победителем чемпионата Европы для игроков до 19 лет

В Трнаве (Словакия) на стадионе «Антон Малатински» завершился финальный матч молодёжного чемпионата Европы (игроки не старше 19 лет). В финале соревнований встретились сборные Израиля и Англии. Матч закончился победой англичан со счётом 3:1.



На 40-й минуте Оскар Глоч открыл счёт и вывел команду Израиля вперёд. Но на 52-й минуте Каллум Дойл восстановил равновесие в счёте.



Больше в основное время командам забить не удалось. А в овертайме англичане забили дважды. На 108-й минуте Карни Чуквуэмка вывел свою команду вперёд, а на 116-й минуте Аарон Рэмси поставил точку в этой встрече.



Англия в рекордный 12-й раз выиграла турнир. У Испании — 11 побед. Сборную Англии на турнире возглавлял Иан Фостер.