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«ПСЖ» удержал суперзвезду Катото благодаря исключительной для женского футбола зарплате

«ПСЖ» удержал суперзвезду Катото благодаря исключительной для женского футбола зарплате
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Женской команде «ПСЖ» удалось сохранить в составе 23-летнюю футболистку Мари-Антуанетт Катото на следующий день после истечения срока её контракта. Новое соглашение подписано до 2025 года. Об этом сообщает Ouest France.

Как и в случае с Килианом Мбаппе, парижане смогли добиться положительного исхода после длительных и драматичных переговоров. В апреле Катото заявляла, что полностью не согласна с политикой клуба и рассматривает предложения других команд.

«ПСЖ» предложил Катото выдающуюся зарплату по меркам женского футбола — около € 50 тыс. в месяц плюс подписной бонус и бонусы, запланированные на следующие три сезона.

«ПСЖ» занял второе место в прошедшем розыгрыше женского чемпионата Франции. Мари-Антуанетт Катото забила 18 голов, стала лучшим бомбардиром и получила титул лучшего игрока сезона. Также футболистка забила семь голов в Лиге чемпионов и столько же в Кубке Франции.

Катото — одна из главных звёзд женской сборной Франции по футболу, которая сыграет на предстоящем чемпионате Европы. Евро-2022 пройдёт в Англии с 6 по 31 июля.

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