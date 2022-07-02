Генидректор «Балтики» раскрыл, как «Рубин» повлиял на трансферы ФНЛ

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженин рассказал, как вылет «Рубина» из Премьер-лиги повлиял на трансферы в ФНЛ.
«Понятное дело, высоки шансы, что «Рубин» будет играть максимально успешно, но я стопроцентную гарантию не давал бы, ведь очень много факторов может включиться. С Поповым что произошло, то произошло, у нас были переговоры, но он просто выбрал Казань. Переговоры вести становится сложнее, потому что после того, как футболисты слышат о зарплатах в „Рубине“, а потом узнают зарплаты всех остальных клубов, уговаривать становится сложнее.
Не хотелось бы называть цифры, но, вопреки бытующему мнению, что у нас высокие зарплаты, – нет, мы занимаем где-то пятое-шестое место по уровню зарплат в лиге. Мы не переплачиваем, у нас есть чёткий финансовый внутренний регламент в клубе, и мы полностью стараемся его придерживаться," — приводит слова Волженина Metaratings.
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