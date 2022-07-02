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Анчелотти попробует дать проявить себя Азару в «Реале» на новой позиции

Анчелотти попробует дать проявить себя Азару в «Реале» на новой позиции
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти планирует попытаться реанимировать карьеру 31-летнего бельгийского нападающего Эдена Азара в «Королевском клубе». Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на AS.

Согласно информации источника, Анчелотти решил попробовать Азара в следующем сезоне на роли ложной девятки, тем самым это решение также поможет снизить нагрузку по ходу сезона и на Карима Бензема.

Напомним, в прошедшем сезоне Эден Азар принял участие в 23 встречах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Его контракт со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в € 12 млн.

Бензема открывает счёт в матче после передачи Азара пяткой.

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