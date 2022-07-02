Анчелотти попробует дать проявить себя Азару в «Реале» на новой позиции

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти планирует попытаться реанимировать карьеру 31-летнего бельгийского нападающего Эдена Азара в «Королевском клубе». Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на AS.
Согласно информации источника, Анчелотти решил попробовать Азара в следующем сезоне на роли ложной девятки, тем самым это решение также поможет снизить нагрузку по ходу сезона и на Карима Бензема.
Напомним, в прошедшем сезоне Эден Азар принял участие в 23 встречах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Его контракт со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в € 12 млн.
Бензема открывает счёт в матче после передачи Азара пяткой.
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 2 июля 2022
-
08:30
-
08:13
-
07:58
-
07:30
-
07:16
-
07:08
-
06:53
-
06:38
-
05:37
-
05:32
-
05:17
-
04:53
-
04:39
-
04:05
-
03:58
-
03:37
-
03:36
-
02:57
-
02:27
-
02:22
-
01:21
-
01:16
-
01:00
-
00:48
-
00:45
-
00:39
-
00:20
-
00:19
-
00:08
-
00:05
-
00:01
- 1 июля 2022
-
23:59
-
23:56
-
23:53
-
23:52