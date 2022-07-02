«Милан» объявил о заключении контракта с Аслани, со скандалом покинувшей «Реал»
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Нападающая сборной Швеции Косоваре Аслани заключила контракт с «Миланом», сообщается на официальном сайте итальянского клуба. Соглашение 32-летней шведской футболистки с миланским клубом рассчитано до 2024 года.
Напомним, прошлым клубом Аслани был мадридский «Реал», который нападающая покинула по окончании сезона-2021/2022 со скандалом. После ухода из испанской команды футболистка заявила, что в «Реале» царит опасная атмосфера, и рассказала, что тренерский штаб команды заставлял её играть с травмой.
Аслани — воспитанница «Виммербю». Ранее нападающая играла за «Линчёпинг», «Чикаго Ред Старс», «Кристианстад», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити» и «Реал». С 2008 года Аслани вызывается в национальную команду Швеции.
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