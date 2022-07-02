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«Хельсингборг» продлил аренду хавбека «Ростова» Армина Гиговича

«Хельсингборг» продлил аренду хавбека «Ростова» Армина Гиговича
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Полузащитник «Ростова» Армин Гигович продолжит выступать за «Хельсингборг», сообщается на официальном сайте шведского клуба.

Прежнее арендное соглашение 20-летнего шведского футболиста истекло 30 июня. Стороны договорились о продлении аренды до 31 августа текущего года.

«Армин — молодой игрок с амбициями, о которых нам хорошо известно. Мы рады, что он остаётся с нами ещё на два месяца, после чего состоится новое обсуждение», — отметил спортивный директор «Хельсингборга» Андреас Гранквист.

Напомним, Гигович перешёл в «Хельсингборг» из «Ростова» на правах аренды в конце марта 2022 года. Полузащитник принял участие в девяти матчах чемпионата Швеции и забил один гол. В «Ростов» Гигович перешёл в 2020 году.

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