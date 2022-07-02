Контракт Галтье с «ПСЖ» будет рассчитан на два сезона

Главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье возглавит «ПСЖ» в ближайший понедельник (4 июля) или вторник (5 июля), сообщает L’Equipe. По информации источника, соглашение будет рассчитано до конца сезона-2023/2024. Более того, контракт не будет подразумевать опцию дальнейшего продления.
Напомним, руководство французского клуба до сих пор не согласовало с аргентинцем и его тренерским штабом сумму неустойки. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» должен уволить Почеттино и назначить Галтье. «Ницца» получит в качестве компенсации € 10 млн. Галтье может начать управление командой на первой тренировке после отпуска, которая состоится 4 июля.
«ПСЖ» по итогам прошлого сезона в очередной раз стал чемпионом Франции по футболу. В Лиге чемпионов французский клуб вылетел в 1/8 финала от мадридского «Реала».
- 2 июля 2022
-
11:34
-
11:23
-
11:13
-
11:13
-
11:06
-
10:58
-
10:54
-
10:50Сарвели рассказал об адаптации в «Сочи» Эксклюзив
-
10:47В «Сочи» оценили подписание Сарвели Эксклюзив
-
10:39
-
10:22
-
10:16
-
10:03
-
09:56
-
09:36
-
09:36
-
09:33
-
09:30
-
09:18
-
08:58
-
08:45
-
08:30
-
08:13
-
07:58
-
07:30
-
07:16
-
07:08
-
06:53
-
06:38
-
05:37
-
05:32
-
05:17
-
04:53
-
04:39
-
04:05