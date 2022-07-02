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Контракт Галтье с «ПСЖ» будет рассчитан на два сезона

Контракт Галтье с «ПСЖ» будет рассчитан на два сезона
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Главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье возглавит «ПСЖ» в ближайший понедельник (4 июля) или вторник (5 июля), сообщает L’Equipe. По информации источника, соглашение будет рассчитано до конца сезона-2023/2024. Более того, контракт не будет подразумевать опцию дальнейшего продления.

Напомним, руководство французского клуба до сих пор не согласовало с аргентинцем и его тренерским штабом сумму неустойки. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» должен уволить Почеттино и назначить Галтье. «Ницца» получит в качестве компенсации € 10 млн. Галтье может начать управление командой на первой тренировке после отпуска, которая состоится 4 июля.

«ПСЖ» по итогам прошлого сезона в очередной раз стал чемпионом Франции по футболу. В Лиге чемпионов французский клуб вылетел в 1/8 финала от мадридского «Реала».

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