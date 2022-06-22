L'Equipe: зарплата Галтье в «ПСЖ» будет меньше, чем у Почеттино

«ПСЖ» согласовал с главным тренером «Ниццы» Кристофом Галтье контракт по схеме «2+1» с зарплатой меньше, чем у нынешнего наставника парижан Маурисио Почеттино. Об этом сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, 55-летний специалист как никогда близок к тому, чтобы заменить Почеттино на посту главного тренера «ПСЖ». Однако руководство французского клуба до сих пор не согласовало с аргентинцем и его тренерским штабом сумму неустойки. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» должен уволить Почеттино и назначить Галтье. «Ницца» получит в качестве компенсации € 10 млн. Галтье может начать управление командой на первой тренировке после отпуска, которая состоится 4 июля.

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